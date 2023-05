Festa Genoa, Gudmundsson resta a piedi: un tifoso gli da un passaggio fino a casa

E' ancora festa grande in casa Genoa per la promozione in Serie A ottenuta con due giornate d'anticipo. Sabato pomeriggio i colori rossoblù dalla zona dello stadio fino a piazza De Ferrari, in compagnia del pullman scoperto con i giocatori e lo staff del Genoa.

Una delle storie curiose della festa arriva da un tifoso genoano che ha postato sui propri profili social una foto in cui siede sul motorino con un passeggero speciale: c'è Albert Gudmundsson, fantasista rossoblù, in sella al mezzo a due ruote.

Alla guida c'è il tifosissimo Filippo Maestrini, che alla fine di una giornata speciale ha raccontato la sua storia alla pagina di "Chiamarsi Bomber": "Quando i calciatori sono scesi ho visto Albert Gudmundsson un po' spaesato. Mi sono avvicinato, e un po' per scherzo gli ho chiesto: "Vuoi un passaggio a casa?" E lui ha risposto: "Ok, do you have a helmet?" (ok, hai un casco?)"

"Mentre lo accompagnavo abbiamo parlato della vita a Genova, della partita, di come abbiamo vissuto in modo diverso le stesse emozioni dei minuti finali in tribuna e sul campo"

Una volta arrivati a destinazione, il giocatore ha voluto scattare un selfie da ripostare nelle sue storie del social network, con la dicitura"Grazie per il passaggio"."Arrivati vicino a casa sua si è voluto sdebitare regalandomi la sua maglia celebrativa. È stato tutto tanto inaspettato, quanto bellissimo."