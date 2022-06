Festa della Repubblica, Toti: "Costituzione è carta che ci unisce dopo un periodo doloroso"

di Marco Innocenti

"Per questo oggi la regaleremo a tutti coloro che visiteranno il palazzo di Regione Liguria: è sempre la guida della nostra strada"

Piazza Matteotti è stata stamani lo scenario delle celebrazioni per la Festa della Repubblica: alla presenza delle autorità civili e militari, il prefetto Renato Franceschelli ha rivolto il suo messaggio alle tante persone presenti, un messaggio sentito, addirittura "rotto" in molti passaggi da una sincera commozione.

"Anche questa Festa della Repubblica torna in una sede storica come quella di piazza Matteotti da cui mancavamo da un po' - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Anche stavolta la vicinanza con le persone ci sottolinea che il clima è cambiato rispetto agli ultimi due anni. La Festa della repubblica è una festa importante, spesso utilizziamo altri termini per indicare il nostro paese ma penso che utilizzare di più la parola 'repubblica' sia una cosa importante che riguarda tutti noi. Per questo Regione Liguria oggi regalerà la Costituzione a tutti quelli che visiteranno il nostro palazzo, Costituzione che resta la Carta che ci unisce tutti dopo un periodo doloroso e che guida la nostra strada".