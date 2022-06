Festa della Repubblica, lo spettacolo pirotecnico di Regione Liguria in diretta sulla pagina Facebook di Telenord

di Marco Innocenti

Appuntamento alle ore 22 per la diretta social e poi, alle 23, la replica in streaming sul nostro sito internet

Una serata speciale, con la quale anche Regione Liguria vuole celebrare al meglio il 2 giugno e la Festa della Repubblica. Una giornata di festa, con la celebrazione del mattino in piazza Matteotti, con i "Palazzi Svelati" che stasera si concluderà con il grande spettacolo pirotecnico che inizierà alle ore 22 e che Telenord trasmetterà in diretta sulla sua pagina Facebook.

Ad accompagnare i fuochi saranno le musiche indimenticabili di tanti autori, molti dei quali liguri, con un medley di pezzi di Fabrizio De André, Gino Paolo e i Ricchi e Poveri, ma anche Celentano, Alan Sorrenti e Domenico Modugno. Sulla facciata del palazzo della Regione, nel frattempo, scorreranno i testi delle canzoni, come in un enorme karaoke che coinvolgerà il pubblico presente in piazza.

A conclusione, ovviamente, le note dell'Inno di Mameli.

Appuntamento quindi in diretta sulla pagina Facebook di Telenord (@telenordliguria) alle ore 22.00 e poi, a partire dalle 23, in replica in streaming sul sito www.telenord.it.