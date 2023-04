Festa della Liberazione, il sindaco Marco Bucci: "Genova si è liberata tre giorni prima che arrivassero gli alleati, una storia di eroi"

Un emozionato Marco Bucci, sindaco di Genova, è stato in prima fila dall'inizio alla fine del corteo, ricordando il grande sforzo della città.

"Una grande festa per Genova, perchè si è liberata da sola tre giorni prima che arrivassero gli alleati. La città aveva già la corrente elettrica e i servizi funzionanti, una storia di eroi e di persone che si sono liberate da sole. Il nostro carattere ha permesso questo e ne siamo orgogliosi. Questo carattere, questa forza della città deve continuare anche adesso, per costruire una città internazionale per noi, per i nostri figli e per le future generazioni".

"Lo sforzo non andrà mai dimenticato, bisognerà sempre ricordare gli eroi e le persone che si sono sacrificate, facendo qualcosa di importante per la città e per il futuro. Ed è quello che le generazioni devono fare anche oggi, sempre per dare un seguito a quello che è successo. Noi non vogliamo spaccature: oggi è la festa di tutti gli italiani e di tutti i genovesi".