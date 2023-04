Festa della Liberazione, il presidente del Consiglio Comunale Cassibba: "Il messaggio è stato compreso: una festa senza colori politici"

In mezzo al corteo presente il presidente del Consiglio Comunale di Genova, Carmelo Cassibba.

"Vedere tutta questa gente fa davvero piacere. Erano anni che non si vedeva questa partecipazione e ciò significa che è la festa di tutti. Il messaggio è stato ben compreso: una giornata trasversale, senza colori politici. In questo giorno ci sentiamo tutti uniti nel ricordo delle persone che hanno sacrificato la vita per permetterci oggi di essere in piazza ed esprimere la nostra opinione in libertà e democrazia. Le polemiche che ci sono state penso siano assolutamente marginali e che nulla tolgano a questa festa, davvero di tutti. Come presidente del Consiglio Comunale è un orgoglio poter assistere a questo bagno di folla: bambini, donne e uomini uniti per sottolineare il messaggio del 25 aprile. Un messaggio di libertà che oggi ci permette di sfilare, questo penso che sia il più bel regalo per coloro che hanno sacrificato la loro vita".