Genova, Festa Dell'Immacolata: corteo storico e taglio del nastro per il Mercatino di San Nicola

E' tornato dopo gli anni della pandemia il corteo storico del Mercatino di San Nicola. I costumi degli oltre 170 figuranti appartengono a varie epoche dal II secolo a.C. al 1600. Le bande musicali di Rivarolo e Lavagna hanno accompagnato l'intero tragitto verso piazza Piccapietra, storica sede del mercatino. I figuranti hanno percorso il tragitto passando per Porta Soprana, piazza Dante, via XX Settembre e via Roma.

Una volta arrivati a destizione si è svolto il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali e Marta Cereseto, presidente dell'Associazione Mercatino di San Nicola.

E' stata anche consegnata una targa commemorativa alla figlia di una storica figurante di nome Argentina.

Dopo il successo della passata edizione, che ha raccolto oltre 30 mila euro da destinare in beneficenza, anche quest’anno il ricavato della manifestazione servirà a sostenere tre progetti differenti: Il progetto “Accoglienza e aiuto” proposto dall’ Associazione LA DIMORA CCOGLIENTE O.D.V che si pone come obiettivo di assistere categorie di persone in situazione di disagio sociale, il tutto finalizzato al raggiungimento del livello di autonomia. l’ente di formazione, presente nel quartiere di San Fruttuoso dal 2016 e attivo nel territorio ligure nelle sedi di Genova, Savona e La Spezia da oltre 30 anni, è incubatore di idee e progetti innovativi di inclusione sociale e inserimento lavorativo e socio lavorativo, con particolare attenzione a persone in situazione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale.

Il progetto “Diversità come valore” proposto da ISFORCOOP GENOVA: rivolto in particolare ai giovani con disabilità, attraverso attività per l’integrazione socio lavorativa (corsi A.I.S.L.) e attività professionalizzanti e individualizzate (corsi A.P.I.M.) coordinate tra le famiglie dei ragazzi, le A.S.L. e l’ente stesso.

Infine, il progetto “Autonomia energetica Covo degli Orsi” proposto da LA BAND DEGLI ORSI: dopo aver restaurato negli anni precedenti, e inaugurato nel corso di questo anno il COVO DEGLI ORSI (ex Casa Rossa nel quartiere di Sturla), attraverso la gestione della zona ristoro del Mercatino di San Nicola, l’Associazione si pone come obiettivo quello di finanziare l’acquisto di pannelli solari per soddisfare il fabbisogno energetico della propria struttura di accoglienza.

presidente dell'Associazione Mercatino di San Nicola ha detto: "Il Mercatino di San Nicola nasce 33 anni fa grazie a Chico Chiarella, un uomo che sognava di mettere assieme associazioni ed artigiani, e ha raccolto il primo anno dei fondi che sono andati per finanziare Casa Famiglia, adesso siamo cresciuti e siamo una realtà di tante Onlus"