Ferruccio Sansa dice addio alla politica: "Quattro anni intensi al servizio della comunità, ora si volta pagina"

Dopo quattro anni alla guida dell'opposizione in Liguria, Ferruccio Sansa della Lista Sansa - Alleanza Verdi Sinistra annuncia il proprio ritiro. Sconfitto alle elezioni regionali, il giornalista e ormai ex politico dichiara: "Non credo proprio che questo fosse il mio mondo. Riprendo lo zaino e parto per un altro viaggio."

Esperienza – Quattro anni intensi, durante i quali Sansa si è speso per contrastare le politiche del presidente Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci. "Ho provato a combattere con ogni mezzo il sistema di potere," spiega, riconoscendo però anche gli errori commessi lungo il percorso.

Incontri – Nonostante la sconfitta, Sansa guarda al lato umano del suo mandato: "Il privilegio più grande è stato lavorare per la mia comunità e aver incrociato le vite di centinaia, migliaia di persone: nelle strade, nelle carceri, negli ospedali, in tutti i comuni della Liguria."

Fine di un capitolo – Questa esperienza, per Sansa, è stata unica ma non definitiva. Ora si dice pronto a chiudere questo capitolo e a iniziare un nuovo percorso, che sente più vicino alla sua natura: "Grazie a tutti," conclude in un tono che evoca la fine di un ciclo.

Prospettive – Ferruccio Sansa non anticipa dettagli sul futuro, ma lascia intendere che si allontanerà dalla politica per seguire nuove strade. "Si parte per un altro viaggio," dichiara in chiusura, segno che è pronto a lasciare la vita pubblica per dedicarsi ad altri interessi e attività.