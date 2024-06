Ferruccio Sansa a Telenord parla di economia circolare: "Ci sono tante aree dismesse in Liguria, usiamole per fare riparazioni e specializziamoci"

"Non c'è la ricerca adatta. Una cosa importantissima la Regione dovrebbe realizzare un grande ufficio di progettazione da mettere al servizio degli enti locali. Penso ai Comuni che vogliono partecipare ai bandi, ma anche dei privati che vogliono partecipare e chiedere finanziamenti sia nazionali che europei. Manca perché non ci sono le risorse sia per i piccoli comuni che per le imprese per la progettazione. Allora la politica deve fare questo mettere insieme la scuola, l'università che è molto defilata in questo momento dalla scena pubblica e della nostra città e della nostra Regione con l'impresa deve fare in modo che l'impresa possa ottenere gli immensi finanziamenti che ci sono dalla Regione dallo Stato.





In che direzione va l'economia del nostro continente, dell'Europa? Va verso l'economia green allora nell'Unione europea e a sancito il diritto alla riparazione da tutte le indagini dell'Unione europea risulta che il 77% degli europei dei cittadini europei vogliono vorrebbero riutilizzare attrezzi come questo cioè il telefonino e non buttarlo via è anche un'emergenza ambientale perché questo contiene pietre rare eccetera e allora non esiste un distretto europeo per la riparazione guardate che non vuol dire l'ago e il filo non soltanto vuol dire università che siano che studiano questo per questo è un livello alto di complessità riparare attrezzi come questo allora diventiamo la Regione europea specializzata nella riparazione questo vuol dire che bisogna creare delle facoltà universitarie dei centri di ricerca e soprattutto c'è la grandissima occasione secondo me, di riutilizzare le aree dismesse della nostra Regione. Abbiamo a Spezia delle aree dismesse enormi c'è la centrale dell'Enel c'è la questione delle delle base navale. Di Spezia della Marina militare di Spezia che occupa una percentuale di città immensa questione completamente rimossa io ho chiesto al precedente ammiraglio un incontro me l'ha negato negato Spezia deve poter parlare alla pari con la Marina perché ospita praticamente dentro di sé una città nella città è impensabile che la Marina non affronti questa questione anche valorizzando l'importanza della Marina. Genova, la Val Polcevera, tantissime aree dismesse Savona alla Val Bormida, ma anche la zona dell'ex centrale che ha provocato tanti danni, la centrale a carbone che vicino all'università che è un gioiello. Le università di Savona, Imperia, Ventimiglia hanno aree dismesse. Allora mettendo tutte queste cose insieme una proposta concreta che può interessare anche le imprese la Liguria deve diventare il distretto europeo per la riparazione guardate che parliamo di molti molti miliardi di ricerca di università e di possibilità di attirare giovani da altre regioni anche dall'estero e anche ovviamente di trattenere i nostri che vogliono restare qua per pubblicità". Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) a Telenord, parlando delle opportunità economiche della Liguria, parlando anche di come ha gestito il rapporto con l'economia della regione il presidente Giovanni Toti.