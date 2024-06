Ferruccio Sansa a Telenord: "Con le campagne pubblicitarie da 20 milioni di Toti, si assumo fino a 500 persone nella sanità"

"Vogliamo un cambiamento in Liguria e lavoreremo per questo, sono pronto a dialogare con tutti purché si abbia un progetto chiaro per migliorare la regione. Con i 20 milioni che Toti spende per le sue pubblicità ogni anno, si assumono fino a 500 persone di personale medico. Con Toti era chiara la differenza di prospettiva nelle idee ma con Bucci ho avuto un'interlocuzione buona per esempio, ci si parla tranquillamente anche se ha un modo di fare da cowboy. E' neccessario il dialogo sempre. Il confronto e ammettere di aver sbagliato è il senso di tutto, per questo sono stato pacato oggi nell'esprimermi. In questo momento dobbiamo costuire qualcosa di nuovo per la Liguria". Queste le parole di Ferruccio Sansa (Lista Sansa) parlando di futuro per la regione.