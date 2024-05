Ferrovie: Torino-Genova, venerdì riprende normale circolazione dopo rimozione frana a Villanova d'Asti

Da venerdì 24 maggio ritorneranno a viaggiare regolarmente i treni sull’intera linea Torino-Genova. Fino a giovedì 23 maggio restano, invece, in vigore le modifiche alla circolazione dei treni per consentire la messa in sicurezza della tratta Asti-Villanova d’Asti a seguito della frana che ha lambito la sede ferroviaria. Trenitalia ha riprogrammato il servizio con bus spola tra Asti e Villanova d’Asti.

Alcuni regionali veloci Torino Porta Nuova-Genova sono deviati via Chivasso-Alessandria per raggiungere il capoluogo ligure (percorso sia per l’andata che per il ritorno); da Genova alcuni collegamenti partono e terminano la corsa ad Asti (anziché a Torino Porta Nuova). I treni della linea SFM6 circolano tra Torino Stura e Villanova d’Asti. Trenitalia ricorda che il servizio bus può subire modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.