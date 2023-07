Ferrovie, Renfe lancia il suo primo AVE internazionale sulla rotta Barcellona-Lione

Alle 08:22 di oggi, il primo treno Renfe AVE per Lione è partito dalla stazione di Barcelona Sants. Alle 9:52 ha lasciato la stazione di Perpignan e per la prima volta un servizio 100% Renfe, con un macchinista spagnolo ai comandi, è entrato in territorio francese per fornire un servizio commerciale in Francia. Tra 15 giorni, a questa tratta si aggiungerà il servizio Madrid-Marsiglia.

In tre settimane, Renfe ha già venduto 43.000 biglietti per questi treni AVE che collegano 17 città su entrambi i lati del confine e che recuperano il collegamento ferroviario internazionale diretto tra la Spagna e città importanti come Lione, Marsiglia, Nimes, Avignone o Aix-en -Provenza.

I treni AVE collegano Barcellona con Lione in 5 ore, Perpignan in 1 ora 25 min, Narbonne in 2 ore, Montpellier in 3 ore 8 min, Nimes in 3 ore 38 min e Valence in 4 ore 23 min. Dal 28 luglio i collegamenti raggiungeranno Marsiglia (5 ore da Barcellona e 8 ore da Madrid, Avignone e Aix-en Provence).

Al di là del collegamento internazionale, Renfe arriva in Francia per competere nel mercato interno. Per farsi conoscere nelle dieci destinazioni francesi in cui inizia ad operare, ha lanciato una campagna promozionale con biglietti a soli 9 euro. Per convincere il mercato francese e posizionarsi, l’azienda arriva in Francia con tutti gli attributi del suo prodotto AVE: comfort, puntualità e qualità dei servizi al cliente con attributi aggiuntivi come connessione Wi-Fi e intrattenimento a bordo, ristoranti, politica bagagli e un sistema di prezzi flessibile.