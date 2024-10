Ferrovie in tilt, Ghio (Pd): "Ancora treni in ritardo, dove sono Rixi e Salvini?"

"Un guasto a Pietra Ligure, uno a Voltri e il traffico ferroviario in Liguria va in tilt. Un'altra giornata di passione per pendolari, lavoratori e studenti che utilizzano il trasporto ferroviario. Rixi e Salvini che fine hanno fatto? Sono al Ministero dei trasporti o pensano di trascorrere un'altra giornata ad attaccare i loro avversari politici senza occuparsi dello stato dei trasporti in Italia e in Liguria". Così la parlamentare e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio sui ritardi dei treni in Liguria.

"Era il 2015 quando con presentazioni roboanti Toti prometteva di collegare la Liguria a Milano in meno di un'ora. Siamo al 2024 e non abbiamo visto nulla di quanto annunciato, anzi si assiste quotidianamente a ritardi, guasti e mancanze che continuano a rallentare gli spostamenti, a causa di una rete infrastrutturale obsoleta e senza l'attuazione di interventi realmente migliorativi - conclude la Ghio -. È il totale fallimento del centrodestra che ha governato la Regione per nove anni e non ha portato a casa nessun risultato. Continuano a parlare di essere quelli del fare, ma qui l'unica cosa che hanno realizzato è stata quella di tenere fermi i cittadini liguri in stazione in attesa che il loro treno passi e nella speranza che non faccia ritardi".