Ferrovie, disagi in Liguria per l'attacco hacker alle biglietterie. Biglietto a bordo senza sovrapprezzo

di Redazione

Sospese le vendite agli sportelli e anche ai self service delle stazioni. Funzionano regolarmente invece le vendite on line. L'attacco è in corso da questa mattina

Mercoledì 23 Marzo 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn