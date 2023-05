Ferrovia Val Venosta: obiettivo elettrificazione della linea entro il 2025

Dal 2025, la nuova ferrovia della Val Venosta inizierà a funzionare non solo fino a Merano, ma anche direttamente fino a Bolzano, verso il Brennero e la Val Pusteria. Ma prima di ciò, ci sono compiti enormi: il completamento dei lavori di costruzione nelle gallerie tra Merano e Tel, l’installazione di oltre 1.500 tralicci per la linea aerea e, non da ultima, la questione degli orari e della logistica.

La grande sfida è, da un lato, rispettare i tempi stretti dei lavori di costruzione e, dall’altro, garantire almeno in parte il traffico ferroviario.

La tratta Merano-Tel sarà riaperta in autunno

La tratta Merano-Tel sarà riaperta al traffico ferroviario in ottobre. I lavori in corso di adeguamento delle gallerie dovrebbero essere completati per quella data. Nel frattempo, gli autobus (linea B250) continueranno a garantire il servizio sostitutivo tra la stazione di Merano e quella di Tel.

Ferrovia in funzione dal lunedì al venerdì, durante il giorno

Il 5 giugno prendono il via i lavori di costruzione dei tralicci della linea aerea lungo i quasi 60 km di linea ferroviaria tra Merano e Malles: un’impresa complessa che si svolgerà in gran parte di notte e nei fine settimana e che durerà fino alla fine del 2023. Il servizio ferroviario potrà quindi proseguire durante il giorno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e nei giorni 12, 13, 15, 19 e 20 agosto. Gli ultimi tre treni serali in direzione di Malles e gli ultimi due treni serali in direzione di Tel saranno cancellati. Saranno sostituiti da autobus (linea B250).

Niente treni il sabato, la domenica e nei giorni festivi

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi il servizio ferroviario in Val Venosta sarà completamente sospeso fino alla fine dell’anno, tranne che tra il 12 e il 20 agosto. Tra Merano e Malles è disponibile un servizio sostitutivo su rotaia della durata di mezz’ora. Attenzione: gli autobus sostitutivi fermano solo alle fermate indicate nell’orario, solo le seguenti stazioni sono servite direttamente: Malles, Spondigna, Silandro, Coldrano e Meran