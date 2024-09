"Ferraris", Genoa e Sampdoria verso l'accordo: possibile annuncio al derby

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La newco (new company) chiesta dal sindaco di Genova, Marco Bucci, a Genoa e Sampdoria per prendere in carico la ristrutturazione dello stadio "Luigi Ferraris" potrebbe essere presentata a breve, probabilmente già nel mese di settembre in occasione del derby di Coppa Italia in calendario il giorno 25. Negli ultimi tempi, infatti, dopo i contrattempi iniziali, si sono registrati passi avanti nella collaborazione tra i due club cittadini.

Il restyling dello stadio di Marassi è considerato strategico per l'amministrazione, non solo in eventuale ottica Euro 2032 ma anche per potere avere un contenitore da mettere a disposizione per ogni genere di eventi sportivi e di spettacolo. Al punto che il sindaco non ha mai nascosto la possibilità che, in assenza di un'intesa tra Genoa e Sampdoria, lo stadio potesse essere affidato a un altro soggetto terzo interessato (in particolare la società che sta realizzando il nuovo Waterfront di Levante).

"Ma siamo sempre stati fiduciosi che i due club calcistici trovassero il modo per portare avanti il progetto, che anche per loro è particolarmente attrattivo. Sarebbe la soluzione migliore e a breve ci attendiamo qualche novità", ha detto Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova, a Telenord.