Ex Sampdoria, si è spento Alberto Fommei: giocò tre stagioni in blucerchiato

di Edoardo Cozza

L'ex calciatore aveva 94 anni. Nato a Grosseto nel 1927: l'esperienza alla Samp dal 1951 al 1954, poi in Serie A anche con l'Atalanta.

La Sampdoria piange un suo ex calciatore: Alberto Fommei, difensore e centrocampista classe 1927, è morto ieri a Grosseto, città dove era nato. A darne notizia la testata grossetosport.com.

Fommei crebbe calcisticamente nella squadra della sua città, con cui giocò in Serie C, prima di passare al Livorno, squadra con cui ebbe modo di esordire in Serie B. Di lì il passaggio alla Sampdoria: tre stagioni, dal 1951 al 1954, per un totale di 83 presenze in campionato, prima di giocare 4 partite con la maglia dell'Atalanta e chiudere la carriera da calciatore a Livorno. Saltuariamente allenò poi il Grosseto tra Serie C e Serie D.