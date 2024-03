Ex Sampdoria: esonerato D'Aversa dal Lecce dopo la testata a Henry

La testata rifilata a Henry, calciatore del Verona, dopo la fine della partita di ieri al "Via del Mare", costa l'esonero a Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce.

"Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce - è il secco comunicato della società salentina - comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Tra i candidati alla successione, da definire in tempi brevissimi, spiccano i nomi di Leonardo Semplici e Luca Gotti.

D'Aversa ha un passato alla Sampdoria sia da calciatore che da allenatore. In campo, lo si era visto nella seconda parte della stagione 2000/'01 agli ordini di Cagni, 17 presenze e 2 gol. Era poi tornato in panchina nell'estate 2021, firmando un biennale, per sostituire Claudio Ranieri, che non aveva trovato l'accordo con Ferrero per restare in blucerchiato dopo il 9° posto colto nell'annata degli stadi chiusi per Covid. Aveva esordito in Coppa Italia battendo 3-2 l'Alessandria il 16 agosto, vinse la prima partita in campionato alla quarta giornata a Empoli per 3-0. Il 10 dicembre si impose nel derby "in trasferta" per 3-1. Ma il 17 gennaio 2022 la società decise di esonerarlo, con la squadra al 16º posto, a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Al suo posto tornò Marco Giampaolo, che avrebbe colto la salvezza con due turni di anticipo.

La scorsa estate D'Aversa aveva firmato un contratto con il Lecce, sulla base di una durata annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza.