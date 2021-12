Ex Sampdoria, colpo a effetto del Monza: arriva Gaston Ramirez

di Edoardo Cozza

Il trequartista, che poche settimane fa sembrava in procinto di tornare in blucerchiato, firma con i lombardi in Serie B: in campo, però, non prima di gennaio

Poche settimane fa sembrava fatta per un ritorno in blucerchiato, poi la trattativa si era arenata e allora Gaston Ramirez si è accasato altrove: sta per firmare in Serie B, con il Monza. L'ex trequartista della Sampdoria - secondo quanto riferito da Sky Sport - sta per formalizzare l'accordo con la società lombarda di Silvio Berlusconi, dove tenterà di guadagnarsi la promozione nella massima categoria: non potrà scendere in campo, perà, prima del 15 gennaio, perché il Monza dovrà 'liberare' una casella nella lista di giocatore over a disposizione in rosa per poter inserire Ramirez.

Dopo qualche mese di inattività - Ramirez era svincolato da giugno, quando era scaduto il suo contratto con la Samp - ecco che tornerà dunque a calcare i campi di calcio e lo farà rimanendo in Italia, dove ha già vestito, oltre alla maglia della Sampdoria, anche quella del Bologna: in totale 181 presenze, con 31 gol a corredo. Ora la scelta di fare un passo indietro per rilanciarsi guidando il Monza, che già l'anno scorso aveva sorpreso tutti acquistando calciatori del calibro di Boateng e Balotelli.