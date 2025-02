Ex Ilva, il direttore generale punta a raddoppiare la produzione: "Nel 2025 prevediamo almeno 3,6 milioni di tonnellate"

Il 2024 ha fatto segnare un record negativo di produzione dell'ex Ilva, "anche se all'inizio dell'anno era insperabile arrivare a 2 milioni di tonnellate" ma per il 2025 si punta ad un totale che va dai 3,6 ai 4 milioni di tonnellate di acciaio: a dirlo è il direttore generale di Acciaierie d'Italia Maurizio Saitta, che ha fatto il punto della situazione a margine del tavolo di confronto che ha coinvolto gli enti del nord ovest - le Regioni Liguria e Piemonte e i Comuni di Genova, Novi Ligure e Racconigi - e i sindacati. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare sistema tra tutte le aree liguri e piemontesi dove insistono stabilmenti dell'acciaieria. Il tutto mentre si attendono novità sull'acquirente dell'azienda: al momento dei tre candidati solo due hanno rilanciato - la cordata azera Baku Steel-Azerbaijan Investment e gli indiani di Jindal - mentre appare più sfilata la posizione del fondo americano Bedrock.

Una ripresa difficile - "Quando siamo entrati in azienda con l'amministrazione straordinaria (iniziata a febbraio 2024, ndr) abbiamo trovato una situazione degli impianti disastrosa - ha spiegato Saitta -. Quest'anno, compatibilmente con l'amministrazione straordinaria, sono state fatte diverse attività su Genova e non solo. Sugli stabilimenti del nord abbiamo recuperato i livelli produttivi, le macchine di servizio hanno performato in tutt'altro modo". Attualmente gli impianti sono circa al 70% dell'utilizzazione, "è il motivo per cui ci sono ancora personale in cassa integrazione" sottolinea Saitta, per cui gli impianti del nord subiscono anche il "regime di produzione ridotto di Taranto". La situazione però sarebbe cambiata soprattutto con l'accensione del secondo altoforno il 15 di ottobre scorso, che può far guardare al 20256 con più ottimismo. Anche perché il prezzo dell'acciaio nero "dopo un forte calo ha invertito la tendenza" e perché "abbiamo recuperato i ritardi in termini di ordini e abbiamo venduto tutto il prodotto, abbiamo recuperato anchee i vecchi clienti".

Spezzatino e aree - Sulle aree di Cornigliano, che fanno gola a molte aziende soprattutto nel ramo della logistica (il Comune di Genova aveva raccolto quattro manifestazioni d'interesse), Saitta ha pochi dubbi, "servono tutte allo stabilimento, anzi, dipende da qual è lo sviluppo che uno vuole dare a questi impianti. Se li uso per un milione di tonnellate all'anno lo spazio è eccessivo ma ricordiamoci che parliamo di una situazione transitoria, un'amministrazione straordinaria. Se servivano prima possono servire anche domani. Non dobbiamo pensare a come ridurre le aree ma a come sfruttarle al meglio. Poi se fatto tutto questo dovesse esserci un eccesso è un altro discorso ma non bisogna fare i conti sul 2024". Ma secondo Saitta non bisogna dividere neanche gli stabilimenti: "Secondo quello che ho imparato gli stabilimenti del nord sono funzionali al tutto. Non vuol dire che non possano vivere da soli, vuol dire che vivono bene se vivono nel tutto. Insieme si possono fare cose che con le singole parti non si possono fare: ecco perché il bando di gara privilegia chi offre per il tutto".

Il confronto - Ma il protagonista della giornata è il tavolo di confronto. "Vogliamo essere coinvolti anche negli approfondimenti che ci saranno sullo sviluppo del piano industriale - ha spiegato il consigliere delegato di Regione Liguria all'Industria Alessio Piana -, proprio per rendere possibile il mantenimento del sito produttivo nella nostra città e anche perché siamo certi che la presenza industriale dell'acciaio a Genova e in Liguria siastrategica e determinante"

