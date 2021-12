Ex Ilva, Benveduti: "Obiettivi sfidanti e affascinanti, ma molto complessi"

di Edoardo Cozza

L'assessore dopo l'incontro al Mise: "Convertire in 10 anni assetto produttivo è interessante, ma siamo preoccupati per le prospettive a breve e medio termine"

"Convertire entro 10 anni l'intero assetto produttivo dell'ex Ilva alle tecnologie di ultimo grido, sia come efficienza che attenzione ambientale, per la produzione di acciaio è certamente un obiettivo sfidante e affascinante, che una moderna nazione deve perseguire. Al contempo, non possiamo non condividere le preoccupazioni sollevate dai sindacati circa le prospettive a breve e medio termine. I progetti sono molto complessi, con innumerevoli varianti, molte delle quali indipendenti dalla possibilità di governo da parte delle istituzioni". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti al termine del vertice romano al MISE organizzato dal ministro Giorgetti.

L'assessore ha poi aggiunto: "Occorre perciò riflettere con serenità e pragmatismo, in particolare sulla realtà genovese, su come sostenere l’occupazione dell’esistente e svilupparne di aggiuntiva, magari utilizzando parte delle importantissime aree che ragionevolmente si potranno continuare a ritenere inutilizzate".