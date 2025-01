Ex Ilva, Appice (Rsu Fim Cisl): "Il Governo sia garante della vendita, a prescindere dall'acquirente"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Questo allungare i tempi per la vendita dell'azienda non è un buon segno, anche oggi sono arrivate rassicurazioni da parte dei commissari. Ma a prescindere da chi arriverà, speriamo in una proposta seria che non vada nella direzione della vecchia gestione. A noi interessa che il Governo rimanga garante della vendita. Non vogliamo rivivere il passato" - cosi' Nicola Appice, segretario Rsu di Fim Cisl per Ex Ilva, nel giorno della commemorazione per l'uccisione di Guido Rossa, avvenuto 46 anni fa.

Commemorazione Guido Rossa - "Una giornata molto sentita soprattutto da noi lavoratori dell'Ex Ilva. Lo ricordiamo tutti gli anni, ci teniamo anche che questa giornata venga sentita dai più giovani" - prosegue Appice

