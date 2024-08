European Sleeper introduce un nuovo treno notturno per le Alpi e Venezia nel 2025

In risposta all’elevata domanda di viaggi per sport invernali, opzioni per gite in città e alla mancanza di collegamenti ferroviari adeguati, European Sleeper sta ora introducendo un nuovo treno notturno stagionale per le Alpi austriache e Venezia. Questo viaggio notturno collega Belgio e Italia passando per Paesi Bassi, Germania e Austria, rendendo i viaggi notturni transcontinentali più accessibili e piacevoli per i viaggiatori.

“Siamo lieti di presentare questo nuovo collegamento ferroviario notturno dal Mare del Nord al Mediterraneo”, ha commentato Chris Engelsman, co-fondatore di European Sleeper. “I passeggeri potranno salire sul nostro treno dal Belgio e dai Paesi Bassi e rilassarsi nel comfort della carrozza ristorante, mentre il treno li trasporta attraverso Germania e Austria e attraverso le Alpi, concludendosi nelle città storiche di Verona e Venezia il giorno successivo. Ciò segna una nuova importante pietra miliare per European Sleeper e la comodità di viaggiare di notte in Europa in modo più sostenibile”.

Il nuovo servizio di treni notturni sarà disponibile anche per la prenotazione tramite il partner Green City Trip, che sottolinea la loro ambizione condivisa di innovare i viaggi in treno in Europa e renderli più accessibili a un pubblico più vasto.

È stato redatto un orario provvisorio mentre European Sleeper lavora a stretto contatto con le autorità competenti per finalizzare gli orari di partenza e arrivo.

I prezzi dei biglietti per la nuova tratta invernale saranno svelati a breve. I passeggeri pronti a provare questo viaggio possono segnarlo sul calendario, poiché le prenotazioni saranno aperte ufficialmente il 1° settembre.