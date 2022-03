Euroflora 2022, Surace: "Fiori simbolo di pace dedicati al popolo ucraino"

di Giorgia Fabiocchi

La chiusura del roseto dei parchi di Nervi è stata preventiva, per far sì che si mostri nella sua totale bellezza ai visitatori

Una chiusura preventiva quella del roseto dei parchi di Nervi a Genova, voluta dagli organizzatori, ma che in realtà era già stata prolungata maggiormente rispetto agli anni precedenti. "La manifestazione si sta avvicinando sempre di più e dobbiamo fare in modo che il roseto si mostri nella sua totale bellezza - spiega ai microfoni di Telenord il direttore di Euroflora 2022 Rino Surace - per farlo vedere e farlo apprezzare dalle migliaia, centinaia di visitatori".

Per quanto riguarda il parco giochi, invece, si è deciso di farlo rimanere aperto fino alla fine della settimana (4 aprile ndr), per consentire ai più piccoli di divertirsi ancora un poco. Nel frattempo, all'interno dei parchi di Nervi, si lavora per allestire i nuovi percorsi e le fontane, che saranno al centro di Euroflora 2022.

E il pensiero di Euroflora 2022 non potrà non volare ai profughi ucraini sfuggiti alla guerra e rifugiatosi anche a Genova. Questa edizione, spiega Rino Surace, "è dedicata a loro".