Euro 2024, una modesta Italia cede 1-0 alla Spagna: l'autogol di Calafiori costa la sconfitta

Una modesta Italia cede 1-0 a Gelsenkirchen contro la Spagna. Dominio totale delle Furie Rosse per 75 minuti, più brillanti, veloci e pericolose dei confusi Azzurri. Migliore in campo tra gli uomini di Spalletti è stato Gigio Donnarumma, decisivo in una mezza dozzina di occasioni. Per il resto, nessuna sufficienza tra i titolari.

Primo tempo di chiara marca spagnola, con Barella e compagni a lungo costretti nella propria metà campo. Vantaggio sfiorato almeno 4 volte, in tre occasioni è bravo Donnarumma, mentre Nico Williams grazia gli Azzurri da due passi. La prima frazione si chiude 0-0 e sembra già tantissimo per un'Italia davvero piccola.

Due cambi all'intervallo, fuori Jorginho e Frattesi – decisamente negativi – e dentro Cambiaso e Cristante, tra l'altro ammonito dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. La musica però non cambia.

Dopo aver fallito un gol nel primo tempo, Pedri conclude a lato un'ottima chance, ma il gol della Spagna è nell'aria. L'Italia è in difficoltà, chiusa ormai nella sua area: su un cross di Lamine Yamal toccato prima da Morata, poi da Donnarumma, c'è la goffa autorete di Calafiori. Lo svantaggio deprime ancora di più gli Azzurri, che subiscono ancora: la Spagna sfiora almeno tre volte il raddoppio, ma senza la cattiveria necessaria.

Al 64' entra Retegui, sicuramente più in palla dello spento Scamacca, ma non basta. C'è tempo per una traversa di Nico Williams, per qualche contropiede spagnolo mentre l'Italia attacca confusamente. Gli assalti finali degli Azzurri sono buoni solo per le statistiche, arriva il primo stop all'Europeo. Adesso la prova decisiva, la qualificazione si giocherà contro la Croazia lunedì sera.