Epifania a Genova, folla di visitatori alla Cattedrale di San Lorenzo per il presepe vivente

Tante persone hanno affollato questo pomeriggio la Cattedrale di San Lorenzo per assistere al presepe vivente genovese, che ha preso forma per la prima volta sotto l’altare, con i suoi 50 figuranti in costume, ispirati alle statuine presepiali del Maragliano. L’iniziativa, organizzata dal Comune – assessorato alle Tradizioni in collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova, ha visto anche un momento di preghiera e la benedizione dell’arcivescovo monsignor Marco Tasca. Insieme all'assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli, mons. Tasca ha voluto ringraziare personalmente ogni singolo personaggio che ha composto il presepe vivente in Cattedrale, elogiando la passione e l’attenzione per la festa dell’epifania che, ha ricordato, «è la manifestazione di Gesù ai Re Magi e dunque la manifestazione di Cristo ai popoli di tutto il mondo».

Molti gli appuntamenti previsti anche per domani, sabato 6 gennaio. Il primo evento vedrà la Befana calarsi dall’alto di piazza Matteotti. La manifestazione, che partirà alle 15 sulle note della Banda di Rivarolo e che quest’anno sarà arricchita dalla presenza di Edilizia Acrobatica, è organizzata fin dal 2019 da Fiva Confcommercio (presente in piazza con il Mercatino della Befana fino al 7 gennaio), dal comando dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione Nazionale del Corpo dei Pompieri, con il supporto del Comune di Genova. Alle 16, al centro di piazza Matteotti la Befana si calerà dalla scala dei vigili del fuoco e regalerà caramelle ai bambini. In contemporanea, quattro befane di Edilizia Acrobatica si caleranno dalla facciata di Palazzo Ducale distribuendo a loro volta dolciumi ai presenti.

Il Corteo dei Magi, che a causa del maltempo oggi non ha potuto esibirsi per le strade della città, è stato rimandato a domenica 4 febbraio, giornata di premiazione dei partecipanti al “passaporto dei presepi” .