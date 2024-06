ENGIMMONIA: risultati e Prospettive per la Decarbonizzazione Marittima

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale rappresenta uno dei principali partner a livello nazionale del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, di cui fa parte il progetto ENGIMMONIA, finanziato dall’Unione Europea, che si propone come scopo di dimostrare il ruolo cruciale dell’ammoniaca come carburante alternativo nel settore marittimo.

Il 20 giugno 2024, presso Sala del Capitano a Palazzo San Giorgio, si è tenuta la presentazione dei risultati ottenuti dal consorzio del progetto ENGIMMONIA. I lavori, coordinati da RINA, coinvolgono partner provenienti da vari paesi dell’UE: Italia, Spagna, Grecia, Svezia, Danimarca, Germania e Cipro e si concentrano sull’adozione di tecnologie sostenibili per la navigazione a lungo raggio, con un focus sulla completa decarbonizzazione del trasporto marittimo. Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono la promozione dell’ammoniaca come combustibile a zero emissioni e l’implementazione di soluzioni innovative per la riduzione dell’impatto ambientale delle navi, favorendone la replicabilità a livello aziendale, regolatorio e di classificazione navale.

L’incontro ha ribadito l’importanza della collaborazione nazionale e internazionale nel perseguire un futuro sostenibile per il settore marittimo. Grazie agli sforzi congiunti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e di tutti i partner coinvolti, il progetto ENGIMMONIA rappresenta un punto di riferimento e importante tassello nella transizione verso l’uso di combustibili alternativi a zero emissioni. In particolare, le riunioni ospitate presso la sede dei Ports of Genoa hanno rappresentato un momento significativo, offrendo un’importante opportunità per condividere gli ultimi aggiornamenti, evidenziare i progressi e delineare le sfide future.