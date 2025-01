Energia: nucleare, Ansaldo nel pool interregionale di imprese per lanciare progettazione reattori nuova generazione

Lombardia ambiziosa nel suo progetto di costruire una filiera nucleare regionale. Questa mattina, la Regione ha incontrato importanti realtà del settore energetico, tra cui Eni, Edison, Enel e Ansaldo Energia, per discutere del futuro delle tecnologie nucleari e del loro impatto sulla crescita e sull'autonomia energetica del territorio.

Filiera energetica - Durante l'incontro, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha evidenziato la volontà della Regione di costruire una solida filiera nucleare. “Confermiamo l’attenzione per tutte le nuove tecnologie nucleari, poiché esse rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio, particolarmente orientato alla manifattura”, ha dichiarato Guidesi. La Lombardia, infatti, si propone di essere non solo un centro di innovazione tecnologica, ma anche un motore per la transizione energetica, con una crescente autonomia nella produzione di energia.

Collaborazione tra regioni - La Regione Lombardia non è da sola in questo percorso. È già attivo un progetto di collaborazione con le Regioni Piemonte e Liguria, nell’ambito della Cabina economica del Nord Ovest, con l’obiettivo di sviluppare una filiera energetica sinergica tra i territori. Massimo Sertori, assessore regionale con delega alle risorse energetiche, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per potenziare la ricerca e l’innovazione in ambito nucleare.

Prossimi passi - In vista dei prossimi sviluppi, l'assessore Guidesi ha anticipato che a marzo sarà organizzato un nuovo incontro con le imprese lombarde già attive nella filiera nucleare. L’obiettivo è coinvolgere ulteriormente le realtà imprenditoriali locali, per creare un ecosistema solido e competitivo che posizioni la Lombardia tra i leader nella produzione e nella gestione dell’energia nucleare.

Prospettive future - Il progetto della Regione Lombardia si inserisce in un contesto nazionale e internazionale di crescente interesse per il nucleare come fonte di energia pulita e sostenibile. In particolare, la Lombardia punta a sfruttare le potenzialità del settore per rafforzare la sua posizione nell’ambito della transizione energetica, creando nuove opportunità di crescita economica e di occupazione.

