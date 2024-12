Energia: Erg avvia parco eolico nel Trapanese

Erg ha completato la costruzione e l'avviamento del parco eolico di Salemi-Castelvetrano, situato in provincia di Trapani. Si tratta del quarto progetto di potenziamento (repowering) realizzato dal Gruppo in Italia. A seguito della sostituzione degli aerogeneratori precedenti con nuove turbine di ultima generazione, il parco è ora composto da 18 turbine Vestas da 4,2 MW ciascuna (rispetto alle 30 turbine da 850 kW precedenti, per un totale di 25,5 MW). La capacità installata complessiva è ora di 75,6 MW, con una produzione annua stimata di 208 GWh (rispetto ai precedenti 50 GWh).

Il parco beneficia di un Contratto per la Differenza (CfD) ventennale, in linea con la strategia del Gruppo di protezione dei ricavi. L'energia prodotta dall'impianto, completamente rinnovato dal punto di vista tecnologico, può soddisfare il fabbisogno di circa 41.000 famiglie, con una riduzione annua di 74.000 tonnellate di CO2.

Secondo Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, "Con l'entrata in funzione del parco eolico di Salemi-Castelvetrano, Erg prosegue con il programma di potenziamento dei propri impianti. Grazie all'esperienza acquisita, oltre ai 4 parchi già avviati per un totale di 270 MW, abbiamo una solida pipeline in Italia, Francia e Germania che sarà sviluppata in modo selettivo, in linea con la nostra strategia 'Value over Volume' del piano industriale 2024-26".