Energia: Bei finanzia Erg con 243 milioni per sviluppo rinnovabili

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un finanziamento di 243 milioni di euro al gruppo Erg per sostenere l'espansione delle energie rinnovabili in Italia, Francia e Germania. Questo prestito "green" è destinato a supportare gli investimenti di Erg secondo il piano industriale 2024-2026, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio di energie rinnovabili, concentrandosi su impianti eolici e fotovoltaici, e ottimizzare le fonti di finanziamento.

In dettaglio, l'iniziativa prevede lo sviluppo di tre nuovi impianti eolici onshore in Francia, il rinnovo e l'ammodernamento di due parchi eolici in Italia e uno in Germania, oltre al potenziamento di sette impianti fotovoltaici in Italia. Complessivamente, l'accordo copre una capacità installata di circa 270 MW, sufficiente per soddisfare il fabbisogno energetico annuo di oltre 200.000 famiglie.

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, ha sottolineato che questo progetto evidenzia l'impegno della Banca nel sostenere la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e di RepowerEU. "Solo attraverso un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili possiamo ridurre le importazioni di energia fossile e ottenere l'autonomia energetica strategica per l'Europa", ha dichiarato.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha espresso soddisfazione per l'accordo, augurandosi che possa segnare l’inizio di una collaborazione duratura tra la Bei e il gruppo, in vista di obiettivi comuni di sviluppo delle rinnovabili. "Questo finanziamento garantirà a Erg maggiore flessibilità finanziaria con condizioni competitive, dimostrando al contempo la capacità del gruppo di attrarre capitale per sostenere la propria crescita", ha commentato.