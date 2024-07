Emirates SkyCargo e Beta Trans firmano contratto pluriennale per assistenza a terra a Malpensa

Emirates SkyCargo, la divisione cargo della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, e Beta Trans S.p.A., azienda leader nelle attività di handling e servizi doganali, hanno firmato un accordo pluriennale per i servizi di gestione del carico e di assistenza a terra presso l’aeroporto di Milano Malpensa.

Grazie a questo accordo, Beta Trans incrementerà l’efficienza operativa della compagnia aerea, gestendone le oltre 22.000 tonnellate di merci all’anno, che saranno trasportate verso, attraverso e da Milano.

Da Milano, Emirates SkyCargo trasporta diverse tipologie di merci, tra cui: prodotti di moda, cosmetici, prodotti farmaceutici, mobili, macchinari, pezzi di ricambio, opere d’arte e il meglio del Made in Italy in termini di prodotti freschi e prelibatezze gastronomiche. Questa partnership permette alla compagnia aerea di avere accesso alle strutture all’avanguardia di Beta Trans, consentendo la movimentazione di merci in cui Emirates SkyCargo vede una crescita significativa, come – per esempio – i prodotti deperibili.

Le strutture includono:

• Magazzino di 13.000 mq, di cui un’ampia area dedicata esclusivamente alle operazioni Emirates.

• Sistema di stoccaggio e trasporto automatico per oltre 200 unità di carico (ULD)

• 12 posizioni di palletizzazione per ULD da 10 piedi

• 1 posizione di palletizzazione per ULD da 20 piedi

• 21 baie di carico per camion per migliorare la connettività tramite servizio di trasporto su strada

• 1 baia di carico dedicata esclusivamente alle urgenze o piccole spedizioni

• 2 macchine a raggi X a doppia visione per semplificare le procedure doganali

• 1 rilevatore di esplosivi per spedizioni voluminose

• Punti di controllo di frontiera sia per consumo umano che non umano

• 1 luogo dedicato alla salvaguardia della salute delle piante agricole e forestali

• 1 baia di carico per ULD a temperatura controllata

• 2 porte per spedizioni in blocco a temperatura controllata, ideali per prodotti italiani deperibili come formaggi, verdure, frutta e latticini.

Le celle frigorifere a temperatura controllata coprono una superficie di 1.500 mq e includono un centro dedicato al settore farmaceutico, un’area di controllo veterinario (PIF), un’area alimentare e un’area fitosanitaria con tre diverse zone di temperatura (+2°/+8°, +15°/+25°, -20°).

“In quanto destinazione più attiva d’Italia per merci e cargo, Milano è da tempo una destinazione prioritaria nella rete globale di Emirates SkyCargo. Grazie ai 24 voli settimanali, di cui 3 all cargo, trasportiamo una media di 22.000 tonnellate di carico all’anno e Beta Trans è il partner ideale per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di crescita strategica in tutta Italia, migliorando la nostra offerta di livello mondiale attraverso una gestione esperta e strutture specializzate all’avanguardia. Non vediamo l’ora di aumentare i flussi di merci in entrata e in uscita da Malpensa e di servire meglio i nostri clienti in tutto il mondo” – ha dichiarato Silvia Tagliaferri, Cargo Manager Italia di Emirates SkyCargo.

“Siamo onorati di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Emirates SkyCargo, ottimizzando la gestione delle merci presso Milano Malpensa. La nostra dedizione alla qualità del servizio e alla sicurezza delle merci è ben nota nel settore e siamo pronti a supportare le operazioni di Emirates con le nostre strutture all’avanguardia” – ha dichiarato Giorgio Bianculli, C.E.O. di Beta Trans S.p.A.

Emirates SkyCargo è un facilitatore del commercio globale, che offre un portafoglio di soluzioni altamente specializzate in grado di risolvere le sfide del trasporto di vari settori, da prodotti deperibili e farmaceutici a dispostivi di alta tecnologia e oggetti di valore. Operando dal proprio hub di Dubai a doppio aeroporto, la compagnia aerea ha consolidato una comprovata esperienza nel trasportare in modo rapido, efficiente e affidabile anche i carichi più delicati.

Beta Trans S.p.A. si distingue come una realtà di riferimento nel campo dell’handling e in tutti i suoi servizi accessori, nonché nei servizi doganali, sia online che offline, con una vasta gamma di servizi che spaziano dalla gestione dei magazzini al trasporto nazionale e internazionale, offrendo soluzioni su misura per ogni tipo di merce.

Questa partnership crea un ecosistema di eccellenza nel settore della logistica e del trasporto aereo, dove l’esperienza nella gestione dei magazzini, l’efficienza delle operazioni cargo e l’impeccabile qualità del trasporto aereo si uniscono in modo fluido e armonico, creando un sistema integrato che funziona senza interruzioni. Offrendo affidabilità e innovazione in tutto il mondo, Emirates SkyCargo e Beta Trans aiuteranno il cargo a raggiungere nuovi orizzonti.