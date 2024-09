Elezioni, Pucciarelli (Lega): "Coalizione di Orlando in disaccordo su tutti i temi fondamentali per la Liguria"

“È evidente come il cosiddetto “campo largo” che sostiene Orlando in Liguria sia completamente spaccato al suo interno. Una sciagura per l’economia e il futuro della nostra Regione. Basti pensare alle infrastrutture, tema centrale per la Liguria, da cui emergono tutte le contraddizioni che cercano di nascondere come polvere sotto al tappeto. Vorrei rassicurare il M5Pec (come ormai lo definisce lo stesso fondatore Beppe Grillo) che le opere ci sono e si fanno, non si sono mai fermate. Forse i grillini sono troppo impegnati a litigare tra di loro per studiare i dossier relativi alle opere da realizzare. Il M5Pec è ormai succube del PD tanto da ingoiare il rospo del Renzi alleato nella prossima campagna elettorale: la coerenza fa a cazzotti con la voglia di poltrone”. Così in una nota la Senatrice Stefania Pucciarelli, Segretaria della Lega in provincia della Spezia.