Elezioni, Pd primo a Genova e appaiato a FdI in Liguria, Natale a Telenord: "Premiato nostro lavoro, ora unità sulle idee per liberare Regione"

Il Pd ridiventa primo partito a Genova e non si colloca a eccessiva distanza da Fratelli d'Italia su base regionale. Un risultato che Davide Natale, segretario regionale dem intervenuto alla rassegna stampa di Telenord, commenta con soddisfazione: "Abbiamo fatto un balzo in avanti rispetto ai dati delle ultime politiche, a Genova come alla Spezia, anche a Savona città abbiamo fatto un risultato molto importante, così come in Imperia città siamo secondi".



"Questi dati rafforzano la nostra richiesta di chiarezza sul futuro della Regione, che rischia di restare ingessata, meglio passare la parola agli elettori, ce lo chiedono i cittadini come le imprese". Quanto alle possibili alleanze, "In consiglio regionale Azione fa opposizione con noi, anche le dichiarazioni di alcuni esponenti di Italia Viva vanno nella direzione da noi auspicata. Noi non abbiamo preclusioni verso nessuno ma non accettiamo diktat, cerchiamo un accordo sociale per un progetto comune di Liguria, su molti temi siamo in tanti dalla stessa parte, sarebbe stupido dividersi per cose che non hanno ache fare con la vita dei liguri".