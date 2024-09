Elezioni: Orlando apre la campagna sabato 21 al Porto Antico

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, apre la sua campagna elettorale sabato 21 settembre alle 17,30 al Porto Antico di Genova, al piazzale Mandraccio tra il Millo e il Baluardo. Lo annuncia lo stesso ex ministro via social: "La Liguria deve risollevarsi, deve rialzare lo sguardo, a testa alta. Dopo anni di pessima gestione, di consorterie, di opportunità mancate, è arrivato il momento di dare una svolta alla nostra regione: più lavoro, più opportunità alle giovani generazioni, più investimenti in trasporti, più sanità pubblica. Perché nessuno deve più rimanere indietro".

"Lo possiamo fare tutte e tutti insieme. Si parte da Genova, sabato 21 settembre alle ore 17.30 in Piazzale Mandraccio, per l’apertura della campagna elettorale. E poi in ogni comune, in ogni provincia, persona per persona. C’è bisogno di fare. Ma fare per bene" conclude Orlando.