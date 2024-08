Elezioni Liguria, vertice a Roma: il centrodestra in pressing su Rixi. In alternativa Cavo e Piciocchi

Si è parlato anche delle elezioni regionali in Liguria durante il vertice dei leader del centrodestra a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI), i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi. Secondo indiscrezioni restano sul tavolo diversi nomi come possibili candidati alla presidenza della Regione Liguria. Tra questi ci sarebbe ancora quello del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega), che nel 2012 è stato anche candidato a sindaco di Genova. A fine luglio scorso Rixi ha ribadito pubblicamente la volontà di non candidarsi, ma potrebbe cambiare decisione se fosse il leader della Lega Salvini in persona a chiederglielo. L'ipotesi Rixi sarebbe affiancata da due alternative 'politiche', la deputata Ilaria Cavo (Noi Moderati), totiana di ferro, o il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, super assessore della Giunta Bucci, in cui è presente anche Italia Viva. Ci sarebbero anche due alterative della società civile, che secondo indiscrezioni sarebbero un imprenditore portuale e un dirigente d'azienda. Nonostante Fratelli d'Italia sia risultato il primo partito alle ultime due tornate elettorali in Liguria, prima le politiche poi le europee, non avrebbe indicato né un candidato politico né uno civico per la presidenza della Regione, probabilmente in compensazione con la possibile candidatura di un esponente di FdI alla presidenza del Veneto attualmente guidato dal leghista Luca Zaia.