Elezioni Liguria, Tajani (FI) lancia Carlo Bagnasco: "L'ex sindaco di Rapallo ha molto consenso nei sondaggi"

"L'appoggio di Giovanni Toti a Edoardo Rixi? Siamo sempre pronti a discutere le candidature, che devono essere condivise. Noi cerchiamo un candidato vincente e non è questione di appartenenza: Rixi è un candidato autorevole, così come lo sarebbe il sindaco uscente di Rapallo, Bagnasco, nostro segretario regionale che ha anche molto consenso secondo gli ultimi sondaggi. Siamo pronti ad ascoltare e valutare tutte le ipotesi senza pregiudizi nei confronti degli altri, ma non li vogliamo neanche nei nostri confronti. E questo vale per ogni Regione".

Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa al partito. "Gasparri è anche responsabile enti locali", l'incontro tra lui e Toti di questo pomeriggio non "è a caso. Ma non è il tavolo della trattativa. Non è Toti che decide". "Se la campagna elettorale in Liguria per il centrodestra sarà difficile? Beh, il candidato del Pd, Andrea Orlando è molto a sinistra e questo metterà in difficoltà l'elettorato moderato. Questo significa che per il centrodestra ci sono le condizioni per vincere anche in Liguria". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa al partito.