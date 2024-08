Elezioni Liguria, Rizzo (dem. sovrana popolare): "Stop a sanità data alle regioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Democrazia Sovrana Popolare presenta Francesco Toscano come candidato a presidente della regione. Vogliamo ribaltare il tavolo, ci rivolgiamo a quelli che non votano e che non ne possono più della politica. In questa regione lo avete visto, la destra e la sinistra non sono altro che due facce della stessa medaglia, ma proprio per questo motivo non vi vogliono mandare a votare. Vogliono che a votare ci siano solo i noti che votano per interesse. Noi siamo interessati al benessere del popolo italiano partendo dalla Liguria una regione importante dove tutto ciò che è successo dalla a sinistra alla destra segna il limite della nostra nazione, dobbiamo cambiare partendo dalla sovranità, se non c'è questa non c'è territorio e se non c'è territorio non c'è la capacità di una regione di reggere. La fine della sanità data alle regioni è il punto nodale della nostra campagna, la sanità deve essere valore universale dello stato italiano. Quindi tutti quelli che hanno mangiato in tutte le regioni italiane sulla sanità, finiranno di farlo con il nostro programma perché tornerà ad essere una prestazione unitaria di tutto lo stato italiano. Oggi presentiamo il candidato che è un uomo dirompente e saprà battersi sulla vicenda del ponte Morandi e sulla vicenda della salute pubblica, sarà divertente sentire se Bassetti sarà messo in un angolo da Toscano, lo ha già messo spesso nelle trasmissioni e capiterà ancora. E' un giornalista e direttore divisione tv che ha una grande capacità e passione per la politica, lascio volentieri il testimone a un uomo come lui". Così Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, ha introdotto la presentazione della candidatura di Francesco Toscano a presidente della regione Liguria.