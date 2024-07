Elezioni in Liguria, Salvini: "Rixi indisponibile, non posso forzare nessuno. Importante portare avanti il lavoro di questi anni"

Salvini esclude che il leghista Edoardo Rixi possa correre per la poltrona di governatore della Liguria come candidato del centrodestra. "Rixi è bravissimo però ha già detto che vuole continuare a fare il viceministro dei trasporti per cui io non posso forzare nessuno", ha detto il leader della Lega a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Guardia costiera a Desenzano del Garda. "Al di là del nome e del cognome l'importante è continuare a voler sviluppare il lavoro, il futuro, il turismo e la bellezza della ragione Liguria come si è fatto in questi nove anni, poi il candidato può essere civico, può essere" un politico, ha aggiunto Salvini. "A me interessa che non si fermino i cantieri in Liguria. Genova e la Liguria in questi anni, anche grazie al lavoro della Regione, hanno visto un nuovo rinascimento, basta chiederlo ai genovesi e ai liguri", ha detto Salvini che ha tirato nuovamente una stoccata ai pm genovesi: "tenere agli arresti per mesi un governatore eletto dai cittadini prima ancora che parta un processo, semmai ci sarà un processo, è qualcosa di improprio per un paese civile".