Elezioni in Liguria, Pirondini: "Disponibile per le Regionali, ma non saro' il candidato dei 5 Stelle"

"Entro l'inizio di settembre, forse anche a fine agosto credo si avrà il nome del candidato della coalizione del centrosinistra per le regionali in Liguria. Il Movimento 5 stelle ha proposto il mio nome alla coalizione e io ho dato la mia disponibilità ma non è un fatto in contrasto con Andrea Orlando (candidato in pectore proposto dal Pd per la Liguria, ndr). Si tratta di avere un nome in più per il centrosinistra su cui ragionare e senza, per questo, mettere in discussione il progetto comune". A dirlo all'Ansa è Luca Pirondini, il senatore del M5s che ha accettato l'offerta di correre per la successione di Giovanni Toti in Liguria.

Il senatore Pirondini tuttavia precisa di non essere il candidato dei 5S, escludendo quindi Dem e Avs, ma al momento uno dei due possibili candidati. Il nodo - che non verrà affrontato con le primarie, assicura Pirondini - si risolverà presto: "A breve verrà presa una decisione, i contatti ci sono e sono continui. Di sicuro l'intento non è di mettere in disussione il progetto".