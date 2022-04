Elezioni Genova, visita di Matteo Salvini in città lunedì 11 aprile

di Marco Innocenti

Il leader della Lega incontrerà candidati e militanti. Prevista anche una cena con il sindaco Marco Bucci

Lunedì 11 aprile il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Genova. Il segretario del Carroccio, sotto la Lanterna, incontrerà simpatizzanti e candidati alle prossime elezioni comunali e farà il punto sulla strategia del partito in vista del voto che il prossimo 12 giugno chiamerà i genovesi a scegliere il proprio sindaco. Ad accompagnare Salvini, ci sarà ovviamente il commissario regionale Edoardo Rixi ma, in chiusura della sua giornata genovese, Salvini incontrerà anche Marco Bucci, col quale dovrebbe cenare prima di far rientro a Roma.

"Una dimostrazione di quale sia la grande attenzione della Lega a livello nazionale per Genova - ha commentato la leghista Paola Bordilli, attuale assessore al commercio e centro storico - come d’altra parte è sotto gli occhi di tutti da quando è iniziato il mandato amministrativo della Lega al governo di Genova che ha sempre avuto un grande supporto a livello nazionale".