Elezioni Genova, Piciocchi a Telenord: "Io candidato? Scelta è responsabilità della coalizione, spero facciano presto"

"Il centrodestra deciderà di candidarmi a Sindaco di Genova? Questo non dovete chiederlo a me, io faccio il mio lavoro, altri hanno il compito di prendere queste decisioni": lo ha dichiarato Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova, parlando a Telenord da San Desiderio, dove questa mattina si è svolta la Giunta itinerante. L’iniziativa porta il vicesindaco e gli assessori nei municipi per ascoltarne problemi ed esigenze. Mentre il centrodestra si riunisce per discutere le candidature a sindaco in vista delle elezioni di primavera, Piciocchi ribadisce la sua disponibilità e sottolinea l’importanza di una rapida decisione.

Giunta itinerante – Piciocchi ha parlato a margine della Giunta itinerante a San Desiderio, sottolineando il valore di queste occasioni per “ascoltare il territorio in modo operativo” e affrontare direttamente i problemi dei cittadini.

Disponibilità personale – "Ho già detto tutto ciò che dovevo dire: la mia disponibilità, la mia voglia di mettermi al servizio di questa città, e soprattutto le competenze maturate in questi anni, senza presunzione". Piciocchi ha espresso entusiasmo per la possibilità di candidarsi e ha definito la fiducia ricevuta come "un segno importante, che carica di responsabilità".

Chiarezza necessaria – Il vicesindaco ha anche auspicato una rapida decisione da parte della coalizione: "Spero che arrivino alla sintesi il più velocemente possibile. Prima si chiarisce, meglio è, anche per rispetto verso i cittadini, che meritano una proposta chiara e inequivoca".

Responsabilità della coalizione – Piciocchi ha ribadito che la scelta finale spetta al centrodestra: "Quello che devono decidere, decideranno. Io sono disponibile al servizio". Ha poi sottolineato la consapevolezza dell’importanza di questa sfida, definendola "un privilegio e un onore".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.