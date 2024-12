Elezioni Figc, Dossena: "Del Piero non sarà mai eletto, ecco perché"

"Ho la sensazione che se Alessandro Del Piero si dovesse presentare alle elezioni per la presidenza della Federazione italiana gioco calcio non sarà mai eletto". A dirlo è Beppe Dossena, campione del mondo nel 1982 in Spagna con l'Italia di Bearzot, ex centrocampista di Torino, Bologna, Udinese, Sampdoria, ex ct di nazionali straniere e dirigente calcistico, opinionista di Telenord.

Questa sera a Striscia la notizia, (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio è tornato a occuparsi di alcuni “intrighi” legati al mondo del calcio proprio con un’intervista a Beppe Dossena, che svela un episodio che lo vide coinvolto nel 2020, quando si candidò alla presidenza dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori): "Sostituii all’ultimo momento Marco Tardelli, che decise di non correre più per la presidenza, ma fui sconfitto", dichiara Dossena. E Pinuccio aggiunge: "Combinazione vuole che, poco dopo il ritiro della candidatura, Tardelli accettò una consulenza di circa 800mila euro in quattro anni dalla FIGC, guidata da Gabriele Gravina, per un progetto sportivo".

L’inviato ricorda che la presidenza dell’AIC è strategica per la FIGC, dato che l’Assocalciatori rappresenta il 20% dei voti necessari per eleggere il presidente federale. E chi ebbe la meglio quell’anno su Beppe Dossena? Umberto Calcagno che, poche settimane dopo la rielezione di Gabriele Gravina, ricevette anche la carica di vicepresidente vicario della FIGC.

Dossena, inoltre, esprime preoccupazione circa la futura sostenibilità finanziaria del “Fondo” di fine carriera di calciatori e allenatori: "È gestito dalla società Sport Invest 2000, ma non sono riuscito a trovare alcuna informazione sul fondo. Vorrei trasparenza". E poi ribadisce: "Ho la sensazione che se Del Piero si dovesse presentare, non sarà mai eletto".