Elezioni, Bucci: "Candidati in Giunta? Dovranno dimettersi solo se eletti, non alla candidatura"

di Marco Innocenti

Il sindaco: "Al momento però non ho sentito nessuno che intenda candidarsi. Se fosse, ben venga"

La campagna elettorale sta entrando sempre più nel vivo e, di pari passo, arriva il momento di stabilire il da farsi nel caso di candidatura. "Dimissioni ma solo in caso di elezione, non alla candidatura" è la linea annunciata stamani dal sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di un incontro organizzato dalla lega con il miniatro Erika Stefani in visita a Genova. E a chi gli fa notare che per le regionali dello scorso anno la scelta fu differente risponde secco: "Ma quello era un discordi completamente diverso".

"Non credo che nessun membro della Giunta si candiderà alle prossime elezioni - ha aggiunto Bucci - ma, se fosse, ben venga. Facendo il manager ho imparato che i bravi capi sono quelli che lascino le porte sempre aperte. Se tu dici ad una persona che lavora per te 'resta, non andare via', quella persona resterà arrabbiata per tutto il tempo. Se tu invece le dici 'vai via e cresci', tutti riconosceranno che sei stato capace di far crescere le persone e vorranno venire a lavorare per te. Le porte vanno sempre tenute aperte".

"Al momento però non l'ho ancora chiesto a nessuno - ha concluso Bucci - quindi non lo so".