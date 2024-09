Elezioni, Bordilli: "Con Bucci Genova è rinata, anche la regione ne trarrà benefici"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Paola Bordilli, assessore alle tradizioni del Comune di Genova, esprime pieno sostegno alla candidatura del sindaco Marco Bucci alle prossime elezioni regionali. In un'intervista esclusiva ai microfoni di Telenord, racconta l’impatto che il primo cittadino di Genova ha avuto sulla città e spiega perché lo ritiene la figura ideale per guidare la Liguria nei prossimi anni.

«Marco Bucci è senza dubbio la figura migliore per governare la nostra regione. Ha dimostrato, durante i suoi anni da sindaco, che con amore per il territorio e una forte determinazione si possono raggiungere risultati straordinari. Quello che ci ha insegnato, e che continua a insegnarci, è che nulla è impossibile. Questa mentalità di non accontentarsi mai e di puntare sempre allo sviluppo è ciò che ha trasformato Genova e, sono convinta, può fare lo stesso per tutta la Liguria. Dal 2017 ci ha subito fatto capire che non basta gestire il presente: bisogna guardare al futuro, cercare sempre nuove opportunità di crescita e sviluppo. Ha cambiato la logica genovacentrica che per anni ha penalizzato i territori limitrofi. La sua attenzione è sempre stata rivolta a tutti i settori, dalla promozione del nostro patrimonio culturale e turistico fino alle infrastrutture. Con Bucci, la Liguria può affrontare le sfide future con fiducia. Genova è stata trasformata attraverso un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i settori e tutti i territori, senza lasciare nessuno indietro. In questi anni abbiamo visto una città rinascere, non solo attraverso interventi infrastrutturali, ma soprattutto grazie a un ritrovato orgoglio di essere genovesi e liguri. La promozione della città è stata tanta e ben strutturata, ma ciò che più mi ha colpito è l’attenzione che Bucci ha sempre dato alle tradizioni e alla cultura locale, elementi fondamentali per rafforzare l'identità di una comunità. Sono convinta che, grazie al suo impegno, la Liguria possa affrontare le sfide future con un rinnovato senso di comunità e con la consapevolezza delle proprie enormi potenzialità».