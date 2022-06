Elezioni, Berlusconi scrive ai genovesi: "Continuate con il buon governo Bucci"

di Redazione

"Genova è il naturale sbocco al mare non soltanto della pianura padana, ma dell'intera Europa centrale e occidentale. Dobbiamo rafforzare questo ruolo, battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa"

Silvio Berlusconi scrive agli elettori genovesi per sostenere il rush finale della campagna elettorale del sindaco Marco Bucci.

"Care amiche e cari amici di Genova vi chiedo di non sprecare una grande occasione: quella di continuare l'esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centro-destra. Un modello civico di guida della città che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti", le prime parole di Berlusconi.

"Genova è il naturale sbocco al mare non soltanto della pianura padana, ma dell'intera Europa centrale e occidentale. Dobbiamo rafforzare questo ruolo, battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa. Questo significa lavoro e benessere per i genovesi, ma richiede interventi indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centro-destra e rallentati quando non osteggiati dalla sinistra e dai Cinque Stelle", continua il fondatore di Forza Italia.

"Vi chiedo anche di scegliere la lista di Forza Italia. I nostri candidati, a sostegno del sindaco Bucci, sono persone che conoscono e amano profondamente la loro città. Non sono professionisti della politica, sono donne e uomini che ogni giorno dimostrano nella loro attività competenza, serietà, onestà assoluta", conclude la lettera.