Elezioni a Genova: Bucci assume Giovanna Pinazzi, l'ex addetta stampa di Dello Strologo

di Marco Innocenti

Solo una settimana fa aveva rinunciato all'incarico nello staff del candidato di centrosinistra. Ora il passaggio in quello del sindaco uscente

Si va via via componendo lo staff di Marco Bucci per la corsa alla poltrona di sindaco a Palazzo Tursi. Il campaign manager sarà Matteo Granero, che già nelle elezioni del 2017 aveva seguito la corsa del primo cittadino uscente, ma della squadra farà parte anche Gianni Vassallo, ex assessore al commercio della giunta Vincenzi.

Nuove rivelazioni arrivano anche sul fronte della comunicazione, con un incarico che farà sicuramente discutere. Nell'ufficio stampa del candidato di centrodestra, infatti, entra a far parte anche Giovanna Pinazzi, fresca reduce dall'esperienza (brevissima per la verità) all'interno della squadra di Ariel Dello Strologo.

Una settimana fa, Pinazzi aveva interrotto il suo rapporto con l'entourage del candidato di centrosinistra, solo dopo pochi giorni di operatività ed ora ecco la chiamata da parte di Marco Bucci. Chiamata accettata dalla stessa Pinazzi.