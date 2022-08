Elezioni 25 settembre, due uninominali per 'Noi Moderati' in Liguria: in campo Cavo e Biasotti

Trattative in corso nella coalizione di centrodestra per scegliere i candidati ai collegi uninominali, che in Liguria saranno 6: 4 per la Camera e 2 per il Senato. La lista 'Noi Moderati', che comprende Italia al Centro, Noi con l'Italia, Coraggio Italia e Udc dovrebbe avere due slot in regione, mentre in tutta Italia potrebbe ricevere circa 15 posti per i propri rappresentati.

In Liguria, in due collegi che appaiono abbastanza blindati secondo i sondaggi, dovrebbero correre Ilaria Cavo, assessore regionale alla cultura, e Sandro Biasotti, eletto senatore nel 2018 nelle liste di Forza Italia.

Potrebbero essere questi i due nomi su cui punterebbe dunque il listone centrista, che in Liguria darà spazio a candidati più vicini ovviamente al governatore Toti.