Edilizia, crescono le imprese attive in Liguria: +2,8% rispetto al 2020

di Marco Innocenti

Anche le previsioni per il 2022 fotografano un settore in salute: fra gennaio e febbraio l'occupazione dovrebbe crescere di più di 3.500 unità

In Liguria il numero delle imprese attive è cresciuto nel 2021 fino ad arrivare a quota 27.348 a fine anno. Un aumento rispetto al 2020 (+2,8%) ma soprattutto rispetto al 2019, pre-Covid (+3,3%). Sono i numeri dell'analisi realizzata da Saie, la "Fiera delle costruzioni. Progettazione, edilizia impianti" organizzata da Senaf a Bologna dal 19 al 22 ottobre, e che avrà al centro i temi e i trend del settore nei prossimi anni.

Anche le previsioni per il 2022 sulla Liguria, informa Saie, sono positive: fra gennaio e marzo l'occupazione dovrebbe crescere di oltre 3.550 unità (senza contare le uscite). A livello locale, la provincia più ricca di imprese attive nel settore delle costruzioni è Genova (13.735), in crescita del +2,9% rispetto al 2020 e del +3,3% sul 2019. Seguono poi Savona (5.440, +2,2% sul 2020, +2,8% sul 2019), Imperia (5.119, +3,3% sul 2020, +4,7% sul 2019) e La Spezia (3.054, +2,4% sul 2020, +2% sul 2019).

"In uno scenario dominato sempre più da una domanda green, gli incentivi messi in campo in questi anni produrranno un aumento della richiesta di figure esperte nello sviluppo di strategie ecosostenibili, nella progettazione green, nella limitazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 - sottolinea una nota di Saie - Un trend che, secondo i dati Infocamere, porterà ad una crescita media annua dell'occupazione nelle costruzioni del +1,4% da qui al 2025 in tutta Italia. In altre parole, la richiesta di forza lavoro continuerà ad essere alta, ma cambieranno le figure ricercate".