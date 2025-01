Economia circolare e imballaggi: le imprese si riorganizzano nel segno della sostenibilità

L’esplosione dell’e-commerce e, di conseguenza, l’aumento a dismisura della quantità di imballaggi necessaria per confezionare gli oggetti, la crescente attenzione dei consumatori per la sostenibilità e gli interventi normativi dell’Unione Europea, come raggiungere il 100% di imballaggi in plastica riutilizzabili o riciclabili e una riduzione del 55% delle emissioni di carbonio entro il 2030: da qualunque punto si guardi l’argomento, le imprese sono indotte a fare passi avanti per eliminare gli imballaggi monouso, utilizzare contenitori riutilizzabili e adottare un packaging più ecologico.

E il mercato si organizza di conseguenza: sempre più società stanno attivando partnership con altrettante aziende e startup esperte in imballaggi riutilizzabili e packaging sostenibile per ridisegnare i propri modelli distributivi e renderli più in linea con i principi dell’economia circolare. Con un occhio all’ambiente e l’altro al business: perché adottare soluzioni innovative può essere un acceleratore per gli affari e non un fardello. Lo dimostrano due casi recenti, uno negli Stati Uniti e uno in Europa.

La catena di supermercati Sprouts Farmers Market, negli Stati Uniti, ha esteso l’uso di contenitori riutilizzabili nella sua logistica grazie alla partnership con l’azienda di packaging sostenibile IFCO, puntando a ridurre drasticamente i rifiuti da imballaggi monouso. Mentre in Europa Oceansix ha acquisito RePack, azienda specializzata in sistemi di imballaggio riutilizzabili per il commercio online, per contrastare l’enorme quantità di rifiuti generata dalle proprie attività, reinventando il packaging in chiave sostenibile.

