Ecco la Power Expansion Battery 2000: più energia e versatilità per l'ecosistema Power

DJI ha annunciato il lancio della Power Expansion Battery 2000, una batteria di espansione da 2 kilowattora (kWh) progettata per integrarsi con la Power 1000. Questo nuovo prodotto amplia l’ecosistema delle centrali elettriche portatili DJI, che include già i modelli Power 1000 e Power 500, offrendo soluzioni versatili per chi necessita di energia in movimento.

Capacità espandibile – Una delle caratteristiche più interessanti della Power Expansion Battery 2000 è la possibilità di collegare fino a cinque unità alla Power 1000. Questo consente configurazioni flessibili con capacità totali che variano da 3 fino a 11 kWh. Il sistema garantisce un’erogazione continua di 2400 watt, con picchi fino a 2600 watt, sufficienti per alimentare il 99% degli elettrodomestici, anche quelli più energivori.

Velocità di ricarica – La ricarica è un punto di forza del sistema. Quando collegata alla Power 1000, la batteria può ricaricarsi con una potenza di 1950 W, accumulando 1024 Wh in appena 36 minuti. Questa efficienza la rende ideale per situazioni in cui è necessario disporre rapidamente di grandi quantità di energia.

Design intelligente – Il design della Power Expansion Battery 2000 è elegante e compatto, pensato per garantire facilità di trasporto e impilabilità. L’integrazione con la Power 1000 è fluida e ottimizza l’uso dello spazio, rendendo il sistema perfetto sia per l’utilizzo domestico che per applicazioni outdoor.

Gestione sicura – DJI ha dotato la batteria di un sistema di gestione intelligente (BMS), che monitora costantemente lo stato del dispositivo, prevenendo surriscaldamenti, sovraccarichi o altri rischi. Questo assicura una maggiore sicurezza e longevità del prodotto, rendendolo un’opzione affidabile per i consumatori.

Un ecosistema in espansione – Con l’aggiunta della Power Expansion Battery 2000, DJI continua a rafforzare la sua offerta nel settore delle centrali elettriche portatili. L’ecosistema Power si dimostra sempre più adatto a rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni energetiche modulari, efficienti e potenti.