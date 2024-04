DKV Mobility e ABB E-mobility insieme per offrire soluzioni di ricarica DC on-premise

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, stringe una partnership con ABB E-mobility, fornitore leader di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, per offrire ai clienti di DKV Mobility un’infrastruttura di ricarica in corrente continua (DC) potente e affidabile per le loro sedi aziendali.

Questa collaborazione porta a un’offerta full-service, attualmente disponibile in Germania e Austria, che va dalla consulenza per la scelta e l’installazione dell’hardware adatto fino all’assistenza personalizzata e ai servizi di fatturazione. Un pacchetto che consente ai clienti di implementare, utilizzare e gestire facilmente infrastrutture di ricarica in corrente continua con capacità di ricarica fino a 600 kW nella propria sede. Sia DKV Mobility che ABB E-mobility offrono soluzioni appositamente studiate per la flotta elettrica, sia che si tratti di auto sia di veicoli commerciali leggeri e pesanti.

“La collaborazione con ABB E-mobility rappresenta per noi un’importante tappa nel nostro percorso. Grazie a questa iniziativa, il nostro portafoglio per la ricarica dei veicoli elettrici si sta ampliando sempre di più, includendo sistemi di ricarica rapida in corrente continua per le sedi aziendali dei nostri clienti. Questo ci permette di proporre un ventaglio di offerte capace di coprire in modo ottimale anche le esigenze dei veicoli commerciali elettrici”, afferma Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility.

“Noi di DKV Mobility siamo orgogliosi di questo ulteriore passo verso una mobilità aziendale più estesa e interconnessa. Il nostro impegno per stringere accordi con altri attori leader del settore guarda verso la riduzione delle emissioni e una maggiore sostenibilità, tenendo in considerazione la centralità dei veicoli commerciali e la necessità di promuovere e mantenere l’efficienza delle flotte elettriche”, aggiunge Marco Berardelli, Managing Director di DKV Mobility Italia.

“Siamo lieti di sostenere DKV Mobility e i suoi clienti nell’elettrificazione delle flotte e nel passaggio alla mobilità sostenibile. In ABB E-mobility, la nostra missione è fornire ai clienti un’infrastruttura di ricarica in corrente continua semplice e affidabile. Per raggiungere questo obiettivo, non solo disponiamo di un ampio portafoglio di soluzioni hardware e software che soddisfano le esigenze specifiche degli operatori di flotte, ma forniamo anche ai clienti un supporto olistico, dalla pianificazione e progettazione all’installazione e ai service concept individuali”, afferma Andre Strömich, Head of Channel Management di ABB E-mobility.

L’offerta per la ricarica dei veicoli elettrici proposta da DKV Mobility è completa: oltre alle soluzioni di ricarica EV per la sede aziendale del cliente (@work), DKV Mobility offre anche soluzioni di ricarica EV per l’auto aziendale a casa (@home). Attraverso la piattaforma tecnologica della sua controllata GreenFlux, DKV Mobility offre l’accesso a una rete di ricarica EV che comprende circa 666.000 punti di ricarica EV in tutta Europa (a febbraio 2024).